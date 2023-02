Ciaschini: “Il Napoli può giocarsela con tutti anche in Europa. Sull’Eintracht…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Giorgio Ciaschini, ex vice allenatore di Carlo Ancelotti.



“Quando si arriva in questa fase della competizione non ci sono partite semplici. Il Napoli dovrà essere bravo a mantenere la sua identità, i suoi equilibri ed una condizione fisica ottimale. Gli azzurri sono in grado di giocarsela con tutti, dovranno dunque giocare la gara apertamente, rispettando i propri principi”.

Il Napoli sta facendo qualcosa di straordinario, merito anche della disponibilità dei calciatori verso il proprio allenatore?

“L’entusiasmo e la consapevolezza conquistati sul campo danno fiducia a questo Napoli. Gli azzurri dominano le partite, pur conservando l’equilibrio che Spalletti è riuscito a costruire, senza mai scoprirsi all’avversario. Vedo una squadra davvero forte, capace di giocarsela con tutti tanto in Italia quanto in Europa”.

Spalletti innovatore tattico e fautore di questo percorso?

“Parliamo di uno dei migliori tecnici in Italia, soprattutto nel lavoro settimanale con la squadra. Riesce a far assimilare in maniera perfetta i propri concetti alla squadra. Gli auguro di conquistare quanto non riuscito in passato, quando forse non disponeva di un gruppo congeniale alle sue idee di gioco. L’allenatore, infatti, è riuscito a sfruttare al massimo le qualità di Lobotka, ulteriore giocatore chiave della squadra”.