Cioffi a Udinese Tv: "Torniamo a casa a testa alta, ma avrei voluto partire ancora più forte"

GIOVANILI PRIMAVERA, 2-2 IN TRASFERTA A PESCARA: ANCORA DOPPIETTA PER AMBROSINO Il Napoli Primavera ha pareggiato con il Pescara per 2-2 in trasferta nella 21esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION LE ALTRE DI A UFFICIALE - ATALANTA, TOLOI SALTA IL NAPOLI: LESIONE DI PRIMO GRADO PER IL DIFENSORE (ANSA) - BERGAMO, 19 MAR - Rafael Toloi, infortunatosi giovedì sera nel ritorno degli ottavi di Europa League a Leverkusen, sarà indisponibile per almeno tre settimane. Il difensore italobrasiliano dell'Atalanta aveva dovuto farsi sostituire dopo dieci...