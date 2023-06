Cioffi: "Il Napoli ha portato un refresh dell'immagine dell'Italia nel mondo"

Gabriele Cioffi, ex tecnico fra le altre di Udinese e Verona, ha parlato ai microfoni di Tmw da Firenze alla manifestazione Pitti Uomo.





L'azione del 2-1 del West Ham? Ha sbagliato Italiano?

"Italiano la saprà leggere meglio perché conosce la squadra. In generale se una squadra ha un'identità forte non può cambiarla in un finale di stagione, molte volte ha portato benefici, a volte capita che non lo faccia. Ma l'imprinting della squadra deve rendere orgogliosi i fiorentini".

Cosa pensa della sua conferma sulla panchina viola?

"Tanta roba sia per lui che per la Fiorentina".

Cosa ha portato il Napoli di Spalletti al calcio italiano?

"Ha portato coraggio, nelle scelte dei giocatori, nel gioco, nell'intelligenza tattica. Ha portato un refresh dell'immagine che l'Italia ha dato al mondo negli anni passati, quelli legati al catenaccio".