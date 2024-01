“Cioffi tra i giovani più bravi d’Europa”, Gifuni fa insorgere lo studio: “Stai provocando!”

Gianluca Gifuni, giornalista e conduttore della trasmissione 'Fuorigioco', in onda su Tele A, si è espresso così sulla questione allenatore

Gianluca Gifuni, giornalista e conduttore della trasmissione 'Fuorigioco', in onda su Tele A, si è espresso così sulla questione allenatore: “Vi dico una cosa. Se il Napoli dovesse cambiarlo, un tecnico che mi piace molto è Cioffi dell’Udinese. E’ tra gli emergenti più bravi d’Europa m. Registrate questa puntata, ricordatevela tra 2-3 anni”.

Nessuna sponda dagli ospiti in studio. Anzi. Il parterre insorge, a cominciare da Gaetano Imparato: “Sì sì, me lo segno come Troisi. La città si è divorata Ancelotti e tu vuoi portare Cioffi!”. Lo segue a ruota l'ex allenatore Vincenzo Montefusco: “Ma tu lo fai di proposito? Sono provocazioni, dai (ride, ndr)".