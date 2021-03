Cirillo: "Ieri sono andato a trovare Gattuso, vi dico ciò che mi ha trasmesso"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Bruno Cirillo, operatore di mercato: “Era da un po’ di tempo che non vedevo Gattuso, ne ho approfittato e sono andata a trovarlo ieri. La nostra amicizia parte dalla Nazionale U21 dove siamo stati insieme 2 anni, ci siamo sempre visti e sentiti. La sensazione che ho avuto è quella di un combattente, uno che non molla mai, è determinato e sa perfettamente che c’è un obiettivo da raggiungere, anche se non è facile, ma credo che tutti faranno il possibile per far felice la società, sé stessi ed i tifosi".

CHAMPIONS - "Champions League? Le prossime tre partite sono fondamentali. Stiamo parlando del Napoli, è una squadra importante, forte ed abituata a certi ritmi e certi livelli. È stato un peccato - dal mio punto di vista - non aver a disposizione l’intera rosa. È stato un anno particolare per tutti, ma il Napoli ha avuto parecchi infortunati, spesso senza attaccanti. Il lavoro di Rino è straordinario, lotta per raggiungere l’obiettivo. La squadra ha gli attributi per giocare queste partite e portare a casa punti importanti".

INSIGNE - "Insigne? Giocatori come lui, da napoletano, sentono particolarmente l’aria perché in primis tifosi della squadra per cui giocano. Da capitano ti capita di alzare la voce, lo si fa per costruire qualcosa di importante. Sono certo che se ha avuto quella reazione è per il bene della squadra, non per accusare qualcuno. È una persona che ci mette il cuore in ogni partita, ha una costante pressione addosso perché tutti si aspettano grandi cose da lui e non è facile. Sta continuando a fare cose straordinarie, è fondamentale sia per il Napoli che per la Nazionale".

DIFESA - "Koulibaly? EÈ uno dei difensori più forti al mondo e l’ha dimostrato, pertanto ha avuto tantissime richieste. Quest’anno ha avuto dei problemi e non è stato facile. Questo campionato è un po’ particolare, la pandemia non ci lascia. Chi fa questo lavoro, anche mentalmente, è portato a cose che non possiamo immaginare. Ritengo che Koulibaly, al di là dei moduli, sia un calciatore straordinario. Sono contento sia rimasto a Napoli, è uno dei più forti. Milan di Pioli? Sta facendo molto bene. Se la giocherà fino alla fine per lo scudetto".