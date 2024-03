Clamoroso, ag. Acerbi: “Mi dice che non ha mai offeso Juan Jesus, mai detto neg**!”

Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi, ha commentato l'episodio razzista nei confronti di Juan Jesus tramite le frequenze di Radio Sportiva

Federico Pastorello, agente di Francesco Acerbi, ha commentato l'episodio razzista nei confronti di Juan Jesus tramite le frequenze di Radio Sportiva: "Credo che abbia risposto Juan Jesus a fine partita che non si è trattato di un insulto o di un’offesa razzista, anche perché è stata riportata male – ha detto Pastorello – lui quella frase comunque non l’ha detta. Credo a quanto mi ha detto Francesco, che è un ragazzo di grande moralità. Si sono chiariti tra di loro, i due giocatori, anche se sono quelle cose che bisogna controllare al giorno d’oggi e punite se si ravvisano però i termini per farlo.

Ripeto, da quel che mi dice Acerbi è stato un diverbio in campo ma senza usare un’espressione o una frase razzista: è stato uno scontro di gioco, poi magari c’è stata una parola al posto di un l’altra, ma la parola “negro” non è stata usata, tanto per essere chiari”.