Clamoroso Galeone: "Ho consigliato al Monza di prendere Allegri"

© foto di Petrussi/FDL71

Giovanni Galeone è intervenuto a Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Conte al Napoli? Spero sia un ottimo colpo. Ancelotti non ha fatto bene in azzurro. Benitez e Spalletti il Napoli ancora se li sognerà per un po’. A Napoli un Conte lo hanno già avuto anche se con un palmares diverso. Gattuso a Napoli non ha fatto benissimo. Un colpo comunque importante, poi Conte gode di ottima stampa e l’opinione pubblica lo stima.

Allegri? Non credo andrà in Arabia ha già abbastanza soldi, se vai lì lo fai solo per denaro. Ho detto a Galliani di riprendersi Max. Glielo consigliai quando dal Cagliari passò al Milan e vinse lo scudetto. Ho detto ad Adriano, prendilo, gli fai un triennale e così porta il Monza in Champions e realizza il sogno di Berlusconi. Mi ha risposto Galliani che non ha tutti questi soldi…”