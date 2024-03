Clemente di San Luca: "VAR silente non può che legittimizzare il sospetto di malafede"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Guido Clemente di San Luca, ordinario di Diritto Amministrativo e opinionista.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Guido Clemente di San Luca, ordinario di Diritto Amministrativo e opinionista: "Il VAR è diventato un problema. C’era rigore su Osimhen e rosso su Kristennsen, Il fatto che il VAR taccia non può che legittimizzare il sospetto di malafede, poi viene corroborato da altri indizi. Uno di questi è che bastano 5’ dalla fine partita che Infantino fa le congratulazioni alla Juventus. Guardando gli highlights di Barcellona-Napoli, ci sono comunque palle gol da un lato e dall’altro, ma a me non interessa la bella figura, ma chi vince, come vince e i punti che fa.

Zielinski? Una risorsa, non un problema. Gli devi fare una siringa di fiducia".