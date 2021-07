Clementino: "Insigne mi ha chiamato dopo Wembley. Vi racconto il tatuaggio per lui"

Il noto cantante Clementino ha parlato al Corriere dello Sport: "Insigne? Ci siamo sentiti per tutti l'Europeo, sono stato il portafortuna dell'Italia perché ho indovinato il risultato delle prime due partite e perché avevo pronosticato, com'è poi accaduto, un grande Europeo per Insigne, Immobile e Donnarumma. Prima della finale avevo già deciso: se l'Italia vince, mi tatuo la scritta. Così è stato. Mandai la foto a Insigne alle cinque del mattino, mi ha risposto: sei un pazzo, ti voglio bene fratello. Mi aveva già videochiamato subito dopo la vittoria dallo spogliatoio di Wembley. Tra di noi c'è un bel rapporto. Sono un grande tifoso del Napoli ma anche suo amico, per questo mi piacerebbe vederlo ancora a lungo con la maglia del Napoli".