Club Napoli Bologna: "Divieto per Salerno assurdo, ma settore ospiti sarà comunque pieno"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Maurizio Criscitelli, presidente del Club Napoli Bologna.

TuttoNapoli.net

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Maurizio Criscitelli, presidente del Club Napoli Bologna: "Il divieto di trasferta è un qualcosa da combattere, ma riguarda solo quattro province e resta comunque assurdo. La Campania è l'unica regione dove non si riesce a godere di un derby con entrambe le tifoserie. I tifosi da Salerno possono acquistare il biglietto per il settore ospiti dell'Arechi, solo online e attraverso la Fidelity Card. La nostra speranza è di riuscire a riempire il settore, anche con tanti tifosi che verranno al di fuori della Campania. Il Napoli non arriva tecnicamente nel migliore dei modi a questo derby, ma speriamo di poter dare una spinta ai ragazzi e di tenere alta la tensione positiva.

Garcia è l'unico allenatore della storia recente del Napoli che sta accomunando tutti i tifosi: è abbastanza visibile che non stia convincendo e che non abbia il polso della squadra tra le mani. A Salerno sarà difficilissima: i derby sono sempre così, le motivazioni cambiano tutto. Noi come Club Napoli Bologna saremo all'Arechi, ma ci saranno tanti club del Nord Italia che ci seguiranno. Non credo che si creeranno tensioni con la tifoseria della Salernitana, visto che mancheranno i gruppi organizzati e gli ultras. Questo allenta un po' le tensioni fuori dal campo, ci aspettiamo una trasferta tranquilla. E poi il servizio d'ordine si prospetta davvero importante".