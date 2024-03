Cobolli Gigli contro ADL: "Perché parla di 'io' invece che di Napoli? Troppo egocentrico!"

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

© foto di Filippo Gabutti

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho ritrovato il De Laurentiis che conoscevo. Mi dispiace molto sentirlo parlare di 'io' e non del Napoli, dà una visione molto egocentrica del suo potere, non ho mai sentito un presidente parlare della propria squadra e utilizzando il termine 'io'.

Io non ho nulla da obiettare, bisognerà vedere se le sue osservazioni sono corrette. Lo stile è quello di un uomo vulcanico, molto egocentrico e che non ha paura di nulla. Procuratori un cancro del calcio? Questa parola la lascio usare a De Laurentiis. Io credo che ci siano procuratori buoni e procuratori meno buoni".