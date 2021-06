Cobolli Gigli: "Insigne può interessare alla Juve? Dopo Locatelli altre operazioni sono difficili"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus:: “Immobile ha fatto tanta gavetta per affermarsi. Ora è una persona matura, è un ottimo frutto del calcio italiano.

Insigne potrebbe interessare alla Juve? Insigne è indubbiamente un campione e credo che possa fare di più. La Juventus ora deve ragione sulla propria situazione finanziaria da fallimento se non avesse dietro un grande azionista. Quindi siccome già dovrà prendere Locatelli altre operazioni non saranno facili da compiere a meno che non saranno ceduti alcuni giocatori che guadagnano tanto.

Cristiano Ronaldo? Ha squilibrato la squadra e tutta la squadra, ho sempre detto che non l’avrei mai preso. Non sarà facile cederlo, il suo costo è di circa 60/70mln, cercherei di dare di tutto per cercare una soluzione gradita al portoghese, ringraziarlo e salutarlo. Il gesto della bibita è stato brutto, ma gettare la fascia di capitano è stato molto peggio”.