Cobolli Gigli: “Napoli miglior squadra d’Italia, peccato per la Champions”

L’ex presidente della Juve Giovanni Cobolli Gigli è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal: “Per me il Napoli è la squadra migliore del campionato e per me poteva andare ancora più avanti in Champions League. C’è stata della sfortuna e un minimo di defaillance. Verrò a Napoli.”