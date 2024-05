Cobolli Gigli: "Non c'è un allenatore adatto al Napoli, anche Ancelotti fu esonerato..."

L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Filippo Gabutti

L’ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Le cose alla Juventus vanno malino perché, proprio perché si è alzata una coppa al cielo, non riconosco più lo stile Juve. Mi sembra che ci siano stati tanti errori di comunicazione, leggevo che Allegri poteva essere licenziato per giusta causa ma le notizie bisogna darle quando sono certe.

De Laurentiis? Anche quando è perfetto ogni tanto si contraddice. Però non c’è un profilo adatto al Napoli, perché lì è venuto anche Carlo Ancelotti sempre più confermatosi il più grande allenatore di sempre. All’epoca in azzurro fu esonerato, perché forse non si schierò col presidente contro i calciatori. Se prendesse Conte sarebbe un ottimo allenatore come lo sarebbe eventualmente anche Gasperini”.