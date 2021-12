Collina: "Si deve far di tutto per evitare l'uso della tecnologia. Il Var solo come soccorso"

Il presidente della commissione arbitri Fifa Pierluigi Collina, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport ripartendo dalle polemiche intorno agli arbitraggi che non sono sparite nonostante l'arrivo del Var: "L'obiettivo era un altro: eliminare gli errori che influiscono sul risultato e mi pare che l'obiettivo sia stato raggiunto. Dobbiamo comunque fare di tutto per non ricorrere alla tecnologia: grazie alla preparazione e la qualità di chi scende in campo. Sbagliare meno in generale e poi il soccorso del Var, ma dopo, non prima. Dichiarazioni degli arbitri dopo un match? Ci arriveremo ma non si può improvvisare".