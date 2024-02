Collovati: "Esonero Mazzarri mossa disperata. Calzona ottimo, ma c'è un limite"

L’ex campione del mondo Fulvio Collovati è intervenuto a 'Marte Sport Live - tiro al bersaglio', in onda su Radio Marte.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

L’ex campione del mondo Fulvio Collovati è intervenuto a 'Marte Sport Live - tiro al bersaglio', in onda su Radio Marte: “L’esonero di Mazzarri? Sono mosse disperate, Calzona ha portato la Slovacchia agli Europei e quindi sicuramente è un ottimo allenatore, ma si cerca di riparare ai danni fatti dal presidente De Laurentiis, con tutto il rispetto per Mazzarri che ha meno responsabilità di Garcia, ma nessuno immaginava queste difficoltà dopo l'addio di Spalletti. Il presidente sa di aver sbagliato tutto, mi auguro per il Napoli che le cose si sistemino ma è difficile. Detto questo, un po' di responsabilità le hanno anche i giocatori.

Sapere poi che Calzona è di passaggio è un limite, lo sanno pure gli stessi calciatori, peraltro anche Osimhen e Zielinski potrebbero avere la testa altrove. Al nigeriano dico di dimostrare professionalità e corrispondere amore e attaccamento alla maglia, in fondo se tutti i grandi club europei lo vogliono è molto merito del Napoli. La partita col Barcellona non dico potrebbe cambiare la stagione, ma rilanciare gli azzurri: il Barcellona ha problemi difensivi enormi, si può riscattare la stagione. Non è una sfida impossibile".