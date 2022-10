Collovati: “La gara con la Roma darà l'effettiva misura delle ambizioni del Napoli”

Il campione del mondo del 1982, Fulvio Collovati, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

© foto di Federico De Luca

Il campione del mondo del 1982, Fulvio Collovati, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “La gara con la Roma darà l'effettiva misura delle ambizioni del Napoli. Gioca contro la quarta in classifica, senza Dybala che è il suo miglior giocatore: credo che sia un'occasione più unica che rara per un Napoli che viaggia a gonfie vele. Con la mentalità che hanno acquisito, i ragazzi di Spalletti andranno a Roma per vincere alla loro maniera, non pensando al “corto muso”. Quella mentalità appartiene di più ai giallorossi che badano più alla fase difensiva e che poi, affidandosi al talento dei singoli e al carisma del suo allenatore, riescono spesso a risolvere le partite a proprio favore. Ma il Napoli è il Napoli, in questo momento.

La Roma, secondo me, non ha una grande solidità difensiva. Dipendesse da me, schiererei Raspadori dall'inizio e getterei nella mischia Osimhen che spacca la partita a gara in corso, mossa che si è rivelata vincente nelle ultime partite. Se penso a questi due calciatori, più Simeone...ma vi rendete conto che valore aggiunto ha a disposizione Spalletti rispetto alla scorsa stagione? La Roma ha problemi in attacco ma attenzione che i centrocampisti sanno far gol: Pellegrini, Cristante...Zaniolo lo conosciamo. Quella di Mourinho è una squadra forte, sicuramente temibile ma non è ancora pronta per lo Scudetto. Il Napoli, invece, credo sia pronto per puntare in alto. Spalletti o Mourinho? Il tecnico del Napoli è indubbiamente un ottimo allenatore ma Mourinho non si discute, il suo curriculum parla da solo”.