Collovati lancia il Napoli in Champions: "C'è una sola squadra da temere"

L'ex difensore Fulvio Collovati è intervenuto a 'Febbre a 90' su Vikonos Web Radio/Tv: "Questa è un’annata sublime, ci vorrà un po’ di fortuna nel sorteggio, con l’Eintracht ormai il passaggio del turno c’è, ma penso che l’unica squadra che possa temere il Napoli sia il Real di Ancelotti, la più forte, per il resto tutte sono alla portata di questo team meraviglioso, che ci regala sorrisi. L’unico dubbio è rappresentato dal fatto che ad aprile la squadra potrebbe già essere Campione d’Italia, ed in Champions e non puoi avere rilassamenti.

Ad ogni modo il Napoli ha battuto il Liverpool e l’Ajax, ha dominato contro l’Eintrach, il City ha pareggiato a Lipsia che è appena sopra il Francoforte, non mi fa paura il City e nemmeno il Bayern. Nessuno gioca come il Napoli in Italia, nemmeno in Europa. Leader di questa squadra è assolutamente Spalletti, non è facile con questo vantaggio tenere tutti sulla corda, c’è sempre il rischio rilassamento. Luciano ha esperienza ma i giocatori hanno capito le aspettative, non lasciano nulla al caso".