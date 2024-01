Collovati: “Napoli da Champions, ma dovrà lottare. Non sarà una passeggiata…”

"Se è da quarto posto? Assolutamente sì, ma dovrà lottare, non sarà una passeggiata".

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, ex difensore campione del mondo con l'Italia nel 1982, ha rilasciato un'intervista a Il Mattino, parlando delle possibilità per il Napoli di arrivare in Champions League: "Se è da quarto posto? Assolutamente sì, ma dovrà lottare, non sarà una passeggiata. Mazzarri ha lavorato sulla fase difensiva e si è vista la solidità, ma la coperta diventa corta. Con l'Inter non ha praticamente mai fatto un tiro in porta".