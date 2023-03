Collovati: “Non servono le parole di Gravina, bisognerebbe prendere esempio dal Napoli”

Fulvio Collovati, ex difensore e adesso opinionista, è intervenuto a Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte

© foto di Federico De Luca

Fulvio Collovati, ex difensore e adesso opinionista, è intervenuto a Marte Sport Live, sulle frequenze di Radio Marte: "La crisi del calcio italiano? Io da opinionista lo dico da più di cinque anni. Faccio un esempio chiaro: una squadra che retrocede dalla Premier incassa gli stessi soldi di diritti della Juventus. E' normale che ci portino via i calciatori dall'Inghilterra. Per questo motivo De Laurentiis cerca delle novità. Ne parlano tanti, ma alla fine non cambia mai niente.