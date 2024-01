Collovati smentisce Mazzarri: "Chi ha un gioco tira anche senza attaccanti, ma lui li aveva pure!"

Nel corso del Bello del calcio su Televomero, l'ex giocatore campione del mondo Fulvio Collovati ha parlato della prova con la Lazio

Nel corso del Bello del calcio su Televomero, l'ex giocatore campione del mondo Fulvio Collovati ha parlato della prova con la Lazio: "Se hai un gioco e fai un calcio propositivo puoi tirare in porta anche senza attaccanti, come fanno tante squadre, ma il Napoli in campo aveva anche attaccanti come Raspadori e Politano, giocatori offensivi come ZIelinski ed altri in panchina, i giocatori offensivi li aveva per fare qualcos'altro. Senza Kvara e Osimhen non si tira in porta? E' stata una partita oscena. Tutti parlano di gara oscena, ma Mazzarri dice che ha visto la squadra con la S maiuscola. Mentalità zero".