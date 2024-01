Collovati sul dietrofront del Napoli: “Perez non ti fa fare il salto di qualità”

Nel corso del Bello del calcio su Televomero, è intervenuto l'ex giocatore campione del mondo Fulvio Collovati

© foto di Federico De Luca

Nel corso del Bello del calcio su Televomero, è intervenuto l'ex giocatore campione del mondo Fulvio Collovati: “Osimhen via a fine anno? Le parole di ADL, che ho criticato per altri aspetti, su questa vicenda sono ineccepibili. Io contesto le dichiarazioni rilasciate dai calciatori in determinati momenti, dovrebbero evitare di parlare di amore per la maglia e cose simili.

Zirkzee? L’ho visto nelle ultime giornate, non c’entra assolutamente nulla con Raspadori. E’ un centravanti alto, da area di rigore e completo. Perché il Napoli preferisce Ostigard a Perez? Il difensore dell’Udinese non è un giocatore che ti fa fare il salto di qualità”.