Colomba: "Aver vinto a mani basse ha fatto cambiare l'atteggiamento mentale del Napoli"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

“Il Napoli? In questa stagione è cambiato l’atteggiamento mentale della squadra nei confronti del campionato. Aver vinto a mani basse ha fatto pensare a cose più semplici. Invece i campionati nascono, muoiono e poi si riparte da zero. Il Napoli è partito da un allenatore in meno che era una certezza e si è scontrato con le difficoltà del nuovo tecnico in quanto a rapporti con la squadra”. Così a TuttoMercatoWeb l'ex tecnico del Napoli Franco Colomba.

De Laurentiis si è affidato a Mazzarri.

“Non è facile ripartire… mi aspetto però una ripresa del gruppo e un miglioramento dei singoli. Bisogna recuperare le individualità”.