Colomba bacchetta Calzona: "Dovrà lavorare per limitare occasioni concesse alla Juve"

Franco Colomba è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento del Napoli

Franco Colomba è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il momento del Napoli: “Nella partita contro la Juve, così come nell’ultima stagione più in generale, è saltata all’occhio la leggerezza difensiva del Napoli. Calzona dovrà lavorare per provare a limitare le occasioni concesse agli avversari. Per far questo, occorre restituire equilibrio alla squadra, anche se al momento il Napoli ha l’obbligo di risalire in classifica e quindi potrebbe esporsi al rischio di subire gol più facilmente.

Il Bologna conta su un allenatore intelligente, carismatico, con idee, con una grande esperienza calcistica. Motta sa adattare il proprio gioco ai giocatori a disposizione, così come i giocatori del Bologna - di grande qualità - sono disponibili a seguirlo nelle sue richieste. Il punto di forza della squadra di Motta è la capacità di non dare grandi punti di riferimento, Zirkzee è il vero regista, dotato di un tocco magico che apre il gioco. Poi il calcio offre sempre possibilità impreviste, ma al momento credo sia difficile che il Napoli possa raggiungere il Bologna. Agli azzurri manca ancora qualcosa, sta pagando ancora un po’ di confusione dovuta ai troppi cambiamenti nella stagione in corso”.