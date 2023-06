Colomba: “Il Napoli può puntare ad un altro Scudetto solo a queste due condizioni”

Franco Colomba, allenatore ed ex calciatore, è intervenuto durante il programma “Piazza Affari” a TMW Radio per commentare vari temi.



Che idea si è fatto sulla situazione del Napoli? Sousa può andare bene?

“Non sarà facile ricostruire anche perché le altre si rinforzeranno. A quanto si dice, poi, il Napoli perderà qualche pezzo. Quest’anno è andato tutto bene ed, infatti, hanno vinto il campionato a gennaio. L’allenatore ha avuto un ruolo fondamentale. Per me si è vista l’impostazione degli scorsi anni ma Spalletti ha aggiunto quel qualcosa in più. Ci sono, comunque, gli allenatori bravi. Sousa ha dimostrato di essere bravo e per me ha il carattere giusto”.

Ci possono essere dei problemi di assestamento?

“Se si mantengono i pezzi da 90 non c’è tanto da rifare. L’importante è che l’allenatore che arriva abbia la personalità giusta. I calciatori non dimenticano quello che hanno imparato prima quindi serve un qualcuno che li sappia gestire”.

Si rischiano tante cessioni?

“Bisognerà vedere. In rampa di lancio ce ne sono di calciatori. Ci sono già delle trattative in corso da parte di Giuntoli. Se si incasseranno tanti soldi e si prenderanno i calciatori giusti non ci saranno problemi. Bisogna vedere se si è già avanti con il discorso. Passare da un campionato stravinto ad uno pieno di difficoltà non sarebbe bello, basti pensare al Milan”.

Si può puntare ad un altro scudetto?

“Io dico che se arriva un allenatore con carisma importante e restano i calciatori si può fare molto bene. Alla fine a fare la differenza sono i calciatori. Il tecnico è fondamentale per amalgamare ma se si hanno Kim, Lobotka ed Osimhen i problemi sono meno”.