Colomba: "Influenza negativa di certi agenti ha complicato la stagione"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Franco Colomba, ex allenatore di Napoli e Salernitana

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Franco Colomba, ex allenatore di Napoli e Salernitana: "Napoli e Salernitana daranno tutto sabato, devono ritrovare punti ciascuna per la propria stagione. I granata sembrano avere qualcosina in più ora, perché si crede nella salvezza e nel progetto. Gli azzurri invece hanno visto crollare molti dei loro obiettivi, anche se la Champions resta abbordabile. È una partita delicatissima, non c'è dubbio. Mazzarri ha un compito complicato, perché non è facile subentrare in una stagione così. Spalletti aveva plasmato la squadra sulle sue idee, ora non ci sono più riferimenti.

Sia Garcia che Mazzarri hanno avuto difficoltà a comunicare col gruppo, senza contare poi l'influenza negativa di certi agenti. L'anno scorso tutti hanno dato il meglio, mentre adesso stanno tradendo tutti le aspettative. Per riprendere la situazione, Mazzarri dovrebbe avere in pugno lo spogliatoio: solo così ripristinerebbe un'unità di squadra, che poi renderebbe secondario qualsiasi modulo o idea di gioco. Per questo dico che per Walter la situazione è davvero complicata. Se dipendesse da lui, cambierebbe qualcosa a partire dalla difesa, ma sta provando a riproporre quanto fatto da Spalletti ed è palese che stia facendo fatica".