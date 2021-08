Colonnese sicuro: "Col Maradona pieno sarà tutta un'altra cosa. Napoli dietro solo a Inter e Juve"

Francesco Colonnese, ex calciatore tra le altre del Napoli e dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Maradona pieno sarà tutta un'altra cosa. Il Napoli, quest'anno, avrà un'arma in più. Juan Jesus? E' un giocatore che Spalletti conosce bene, il Napoli non ha mancini al centro della difesa ed è uno esperto. L'operazione ci sta. Griglia di partenza in A? L'Inter ha perso qualcosa, ma non la vedo così distante, ormai gioca a memoria ed ora fa un calcio ancora più di possesso. Deve solo trovare chi farà i goal che hanno fatto l'anno scorso Lukaku ed Hakimi. La Juve con Allegri sarà una squadra più equilibrata e baderà meno all'estetica. Il Napoli è forte e Spalletti ha sempre fatto bene al suo primo anno, è una squadra molto vicina alle prime. Inter e Juve davanti, Napoli, Milan ed Atalanta dopo. Sarri può far bene, ma la Lazio deve comprare qualche calciatore adatto al gioco dell'allenatore. Sul mercato devono fare qualcosa in più”.