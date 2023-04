Come fermare Leao? Criscitiello: “Ormai l’avete capito napoletani: ‘spezzategli le gambe’”

"Appena parte, ma prendetevi un giallo, un rosso, un arancione".

TuttoNapoli.net

Come fermare Leao? Il direttore Michele Criscitiello risponde così ai microfoni di Sportitalia: “Do un consiglio agli avversari, io non ho giocato al calcio perché sono incapace, però ormai avete capito napoletani, difensori del Lecce, centrocampisti del Napoli qual è e cos’è Leao. Appena parte, ma prendetevi un giallo, un rosso, un arancione, ‘spezzategli le gambe!’”. Le dichirazioni di Criscitiello erano un semplice invito a fermare il gioco, incece sono state male interpretate dai tifosi rossoneri. Diventate virali sui social, hanno fatto infuriare i milanisti.