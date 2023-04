Come festeggerà lo Scudetto? Elmas scherza: "Sicuro con 2-3 schiaffi a Lozano e Olivera"

Come festeggerà lo Scudetto Eljif Elmas? Risponde il macedone stesso, in una lunga intervista rilasciata oggi a Radio Kiss Kiss Napoli

Come festeggerà lo Scudetto Eljif Elmas? Risponde il macedone stesso, in una lunga intervista rilasciata oggi a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non lo so. Io aspetto soltanto questo momento e poi vediamo. Sicuramente darò 2-3 schiaffi a Chucky Lozano e Mathias Olivera (scoppia a ridere, ndr). Loro sono molto simpatici".