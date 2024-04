Come ripartirà il Napoli? Buriani: "ADL non può pensare di poter fare tutto da solo"

"Per il Napoli sarà meno difficile ricostruire e ripartire, tenendo conto che l'organico del Napoli resta forte e composto da ottimi calciatori".

TuttoNapoli.net

"Il Napoli ha avuto una stagione complicata, alternando alti e bassi, ha avuto varie vicissitudini dopo lo scudetto. Non è mai facile ripetersi. Il Monza - ha detto il doppio ex di Monza e Napoli, Ruben Buriani, a Radio Marte - ha perso a Torino e vorrà riscattarsi ma il Napoli non può certamente cedere di nuovo come ha fatto con l'Atalanta: sarà una partita difficile ma non invalicabile per gli azzurri. Dipende come stanno, sia dal punto di vista mentale che fisico, i calciatori di Calzona.

Non è mai semplice ripartire dopo una grossa delusione, ne so qualcosa quando da terzo in classifica con il Milan ci ritrovammo in serie B a causa del calcioscommesse. Per il Napoli sarà meno difficile ricostruire e ripartire, tenendo conto che l'organico del Napoli resta forte e composto da ottimi calciatori. Starà alla società capire da chi ripartire, toccherà al presidente dare manforte al proprio braccio destro e ai propri dirigenti, non può pensare di poter fare tutto da solo, il gruppo se collabora ed è sano diventa vincente".