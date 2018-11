Commissario Universiadi sul San Paolo: "Illuminazione da top stadio europeo, presto le altre migliorie! Su ADL..."

Gianluca Basile, Commissario Straordinario per le Universiadi di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ci siamo occupati di appaltare tutti i lavori sulle infrastrutture, molti cantieri sono stati avviati e ora stiamo provvedendo all'organizzazione dell'evento. Il San Paolo è l'impianto principale della manifestazione perché ci sarà l'atletica. Stiamo lavorando sull'illuminazione, abbiamo sostituito tutte le lampade, ma ci sarà anche un impianto audio completamente nuovo. Gli standard di illuminamento sono al pari di quelli dei più grandi stadi d'Europa. Ci saranno gli spogliatoi rinnovati e i sediolini e le balaustre che saranno rimpiazzate. E' un intervento che il Comune di Napoli ha già cominciato da un po'. Stiamo rinnovando anche i bagni. Avremmo la necessità di installare maxi-schermi, stiamo parlando col Napoli e con le aziende per vedere se è possibile lasciarli in sito anche dopo la manifestazione.

De Laurentiis? Abbiamo questo tavolo tecnico in cui definiamo via via le attività e il cronoprogramma. C'è un confronto sempre positivo. Il presidente, in effetti, non ha particolare interesse nel discorso sulla pista d'atletica, ma tutti gli interventi sono fatti in funzione delle Universiadi. Più che consigli, c'è un confronto serrato con il presidente. Così com'è stato con l'impianto di illuminazione. I vertici della SSC Napoli ci hanno seguito per l'illuminazione, hanno controllato che tutto fosse fatto nei tempi giusti".