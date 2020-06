Commissione medico scientifica FIGC: "Troppi errori a monte, serviva ritiro di 14 giorni"

Il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma nonché membro della commissione medica della FIGC, Francesco Vaia, ha commentato così le incertezze con cui si appresta a riprendere il campionato di Serie A: "La decisione sbagliata è stata presa a monte: per far in modo che il campionato potesse completarsi senza problemi c'era la necessità di un ritiro di due-tre settimane", le sue parole in un'intervista a Il Mattino. "Oggi si dispone che tutti quelli che sono contatti diretti del positivo devono essere messi sotto quarantena. Si mette, così, in discussione, la partecipazione di quella squadra al campionato ed è questo il vero problema irrisolto", ha aggiunto il professore.