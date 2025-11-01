Live

Como, tra poco parla Fabregas in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN

Como, tra poco parla Fabregas in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TNTuttoNapoli.net
Oggi alle 20:07Le Interviste
di Antonio Noto
premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico del Como Cesc Frabegas interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Diego Armado Maradona per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.