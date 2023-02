"Complimenti a Inzaghi". Siparietto Amadeus-Morandi a Sanremo: "Prima facciamoli al Napoli..."

Il calcio invade anche la conferenza stampa del Festival di Sanremo. Sul tema è intervenuto il direttore artistico Amadeus.

Il calcio invade anche la conferenza stampa del Festival di Sanremo. Sul tema è intervenuto il direttore artistico Amadeus: "Sono un grande fan di Mourinho, però ho chiamato Simone Inzaghi per fargli i complimenti”. A quel punto interviene Gianni Morandi: "Si ma facciamo i complimenti anche al Napoli prima”. Immediata la replica di Amadeus: "Ho una moglie napoletana, il Napoli merita di essere in testa. Ha gente in panchina come Raspadori e Simeone". A riportarlo è il Corriere dello Sport.