Comune, Simeone: "Dopo il terremoto ho un invito da fare ai tifosi che andranno al Maradona"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: "Stamattina sopralluogo al Maradona dopo le scosse degli ultimi giorni. L'impianto non presenta nessun problema, quindi ne siamo contenti e siamo pronti per tutto. L'invito ai tifosi è di non farsi prendere dal panico in caso di nuovo evento sismico durante l'evento. Siamo convinti però che questa sera soltanto lo spettacolo sportivo sarà protagonista. Napoli sta offrendo il meglio di sé, come piazza e come città. Siamo orgogliosi di quanto stiamo vivendo quest'oggi e negli ultimi mesi.

Parcheggi al Maradona? Qualcuno ha creato un caos non richiesto contro l'Udinese, adesso la situazione è rientrata sia per la categoria dei diversamente abili e per i media che lavorano all'interno dello stadio. Situazione trasporti? Oggi ci sono prolungamenti fino a mezzanotte per la Linea 2 della Metropolitana in occasione della gara con il Real Madrid, anche il trasporto su gomma verrà potenziato in occasione dell'evento".