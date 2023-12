Comune, Simeone sul Maradona: "Disponibili ad accettare un progetto da parte del Napoli"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Nino Simeone, Consigliere Comunale e Presidente Commissione Infrastrutture.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Nino Simeone, Consigliere Comunale e Presidente Commissione Infrastrutture: "Sono rimasto molto dispiaciuto dalle parole del Presidente dette in maniera scomposta. Non me lo riesco a spiegare, peccato, ha perso un’occasione per stare zitto. È un uomo di immagine, di marketing, sa bene che queste cose non fanno bene. Probabilmente era preso dall’adrenalina del Bernabeu, uno stadio meraviglioso, che però è costato 800-900 milioni di euro. Con quei soldi ci sistemerei la città. Sono rimasto dispiaciuto. È un uomo esperto e d’immagine, non si può fare quello che ha fatto nei confronti del Primo Cittadino del Napoli. Veramente fuori luogo. Tra l’altro tra i due c’era un ottimo rapporto, ma poi De Laurentiis scivola sulle bucce di banana. La risposta di Manfredi è stata molto diplomatica, ricordando che non c’è stata nessuna richiesta da parte del presidente De Laurentiis di acquisire lo stadio.

Il mio intervento? Gli ho detto che deve stare al posto suo. Non si può dire che non sono tifoso. Ho conosciuto De Laurentiis? Ho avuto il privilegio di stringergli la mano una volta, qualche anno fa. Lo farei ancora, io sono una persona seria. Io gli voglio bene, ma l’affetto deve essere corrisposto.

Terzo anello? Va deciso cosa fare. Ci sono 8-10.000 posti in più. Costa più tenerlo e manutenerlo in quelle condizioni che rimuoverlo da lì. Quindi c’è bisogno di fare qualcosa.

200 posti ai disabili? Questi sono i risultati che fanno bene. Sono sempre pochi rispetto a quelli che vengono richiesti, ma è già un passo in avanti".