Comune, Simeone: “Vi dico perchè la Lega ha rifiutato spostamento di Napoli-Salernitana”

Nino Simeone, Consigliere del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a La Città del Pallone, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Spostare Napoli-Salernitana a domenica anzichè a sabato? Ho coinvolto il Prefetto ed il tavolo della sicurezza perchè credevo si trattasse di un’opportunità quella di organizzare nella stessa giornata le gare di Inter e del Napoli. Qualcuno voleva un megaschermo al Maradona per Inter-Lazio ed in quel punto varrebbe la pena concentrando tempi, uomini e costi in una sola giornata. La Lega ha rifiutato la proposta perchè i contratti non lo consentirebbero. Ci sarebbero costi di gestione per trasmettere Inter-Lazio al Maradona, poi lo stadio sarà utilizzato dal Calcio Napoli e non sarebbe pronto per la domenica. Lancio un appello ai tifosi del Napoli. Quello che abbiamo visto ieri alle 4 del mattino è solo un aperitivo.

Mi appello alla sensibilità ed al senso civico dei tifosi napoletani. Ho visto immagini ieri di gente sui motorini in tangenziale senza casco. Bisogna avere l’intelligenza di non cadere in queste provocazioni. Festa del 4 giugno? Abbiamo individuato quattro piazze dove fare la festa e si tratta di piazze che possano contenere circa 10mila persone: piazza Mercato, la zona di Bagnoli, la piazza di Scampia e piazza Plebiscito. Per il momento abbiamo individuato queste quattro”.