Condò: "Devo autoaccusarmi, pensavo fosse pretattica. Superiorità del Napoli tagliata"

Ai microfoni di Sky Sport il giornalista Paolo Condò ha parlato della sfida di in Champions tra Milan e Napoli: “La differenza di 22 punti in classifica in Serie A fra Napoli e Milan, tra il 4-0 al Maradona e questa assenza di Osimhen si riducono. Io onestamente devo autoaccusarmi, pensavo molto alla pretattica in questi giorni, ero abbastanza convinto che Osimhen avrebbe giocato anche la partita d’andata. Osimhen, con la profondità che riesce a dare, con la pericolosità costante, con il veleno che mette in ogni partita è una parte molto importante della superiorità del Napoli. Quindi senza Osimhen viene tagliata, almeno in parte, questa superiorità”.