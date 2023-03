Condò: “Gli astri sono dalla parte del Napoli. Se non ora la finale di Champions, quando?”

"Quest’anno, per tutta una serie di ragioni, di squadre realmente terribili non ce ne sono".

Il giornalista Paolo Condò è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24: “Spalletti, secondo me, ha una vista lunga in questo momento. Sta pensando come si svilupperà ulteriormente questa stagione. Siamo passati da una fase nella quale la prospettiva dello scudetto diventava sempre più concreta, quindi andavi anche oltre le scaramanzie e ai discorsi che vengono fatti per non perdere la concentrazione. Ora il tema dello scudetto, più o meno, è stato superato, anche perché dietro nessuno ha un ritmo decente per provare una rimonta. Quindi tu ti sei anche reso conto che sei così forte e la congiunzione astrale è così felice in assoluto, che non ti potevi accontentare di aver passato il turno in Champions. Nessuno farà una croce al Napoli se non arriverà in finale di Champions, però se non ora quando? Perché non tentare, osare e crederci? Ripeto, quest’anno tutti gli astri si sono combinati, compresa anche una concorrenza che gli anni scorsi terrorizzava di più.