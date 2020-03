Condò: "Rinviare le gare del prossimo weekend significa colpire la finale di Coppa Italia"

MULTIMEDIA CLASSIFICA - LA ROMA VINCE E BLINDA IL 5^ POSTO: GIALLOROSSI A +6 SUL NAPOLI La Roma vince e torna a sei lunghezze di vantaggio rispetto al Napoli. Quota 45 punti in classifica per la formazione giallorossa La Roma vince e torna a sei lunghezze di vantaggio rispetto al Napoli. Quota 45 punti in classifica per la formazione giallorossa