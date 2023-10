Condò: "Si fa dura, al rientro comincia la vera stagione dei big match"

Il giornalista Paolo Condò, nel suo consueto editoriale per la Repubblica, ha analizzato così la vittoria della Fiorentina a Napoli

Il giornalista Paolo Condò, nel suo consueto editoriale per la Repubblica, ha analizzato così la vittoria della Fiorentina a Napoli e, più in generale, l'ottima partenza in campionato della squadra di mister Italiano: "Tenera è la pausa per la Fiorentina più credibile ed efficace dell’era moderna, ricca di talento diffuso e guidata con coraggio da Vincenzo Italiano. È presto per dire se il sacco di Napoli valga il biglietto d’ingresso nella lotta Scudetto, non per prendere atto del gioco di una squadra che non arretra di un passo senza ripartire, e col massimo di uomini, appena riconquistato il pallone.

Quest’anno ha perso (pesante) in casa dell’Inter, ma tra Atalanta e ora Napoli il bilancio degli scontri diretti è tornato in attivo, e questo conta perché dopo la pausa comincerà la vera stagione dei big-match. Milan-Juventus alla ripresa, per esempio, conterrà molta verità sulle due grandi", le sue parole sull'attuale terzo posto in classifica di Nico Gonzalez e compagni".