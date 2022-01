Condò svela: "Molti club spendono perché è in arrivo un nuovo Fair Play finanziario"

Nel suo editoriale per Repubblica, Paolo Condò ha parlato del Financial Fair Play messo in standby a causa della pandemia: "Il vertice non è un’attività commerciale come le altre. Se per esempio alcuni grandi club come Juventus (attraverso un aumento di capitale) e Inter (attraverso l’emissione di un bond) a sorpresa si sono tuffate sul mercato malgrado le note difficoltà è anche perché quel sistema di regole, denominato Financial Fair Play, è stato molto allentato dall’UEFA per fronteggiare i danni dati dalla pandemia. Siccome non sarà così per sempre, visto che in primavera verranno rese note le nuove regole, presumibilmente in vigore gradualmente da gennaio 2023, è un momento in cui molti si stanno muovendo in tutta Europa, perché questa e la prossima sessione estiva saranno le ultime prima di una nuova stretta".