CONI, Malagò annuncia: "Non sarò a Wembley per le restrizioni di Tokyo"

(ANSA) - ROMA, 09 LUG - "Sono dispiaciuto, ma non potrò andare a vedere la finale dell'Italia agli Europei, era già tutto organizzato. Onestamente sarei andato anche a Wimbledon qualora ci fossero state notizie belle e importanti, ma non posso farlo perché le regole sono chiare in Giappone". Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha così escluso la sua presenza alla finalissima degli europei di domenica. "Chiunque transiti 14 giorni prima dell'arrivo in Giappone in quei paesi come la Gran Bretagna in cui sta crescendo la variante Delta deve sottoporsi alla quarantena. Siccome c'è la sessione del Cio e dobbiamo sostenere con un intervento Milano-Cortina e ci sarà anche la cerimonia inaugurale non potrò essere al fianco degli Azzurri" ha aggiunto Malagò. (ANSA).