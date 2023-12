Cons. Simeone: "ADL ha saldato debiti per 900mila euro. Ma non ha mai fatto offerte per il Maradona"

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nino Simeone, consigliere al Comune di Napoli: "De Laurentiis ha finalmente saldato i debiti per la convenzione del Maradona. Il saldo delle competenze è di 900mila euro entro l'inizio della competizione calcistica. Dopo un ritardo accumulatosi da agosto, finalmente è stata ripristinata la regolarità. Ora entrambi agiremo nel bene della città e dello stadio, sempre tenendo conto la volontà e l'interesse dei tifosi.

Il Napoli non ha mai presentato un'offerta per acquistare il Maradona. Ove mai dovesse arrivare, le valuteremo in consiglio. Qualche giornalista si è già sbilanciato dicendo che era già arrivata qualche risposta a Palazzo San Giacomo, ma non mi risulta. A noi della Commissioni Infrastrutture, e non siamo certo gli ultimi, non è mai arrivato alcun progetto al vaglio. Anzi, la città in questo momento ha tante altre cose in cantiere, dal Collana al Mario Argento.

Il centro Paradiso? Dare una mano all'imprenditore Cannavaro sarebbe un onore ed un piacere, ma siamo dinanzi ad una società privata ed il Comune di Napoli non può fare granché. Quando parlo delle altre strutture, parlo di strutture pubbliche. E' chiaro che il valore storico del Centro Paradiso è ben fermo nella mente di tutti i consiglieri e un supporto amministrativo per accelerare le opere dell'imprenditore Cannavaro arriverà nei tempi e nei modi debiti".