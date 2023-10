Contatti con ADL in estate? Thiago Motta: "Non è il mio presidente, zero commenti!"

Contatti con il Napoli quest'estate, come commenta le ultime parole di De Laurentiis? E' una delle domande poste a Thiago Motta

Contatti con il Napoli quest'estate, come commenta le ultime parole di De Laurentiis? E' una delle domande poste a Thiago Motta in conferenza stampa oggi. L'allenatore del Bologna però ha voluto dribblarla, celandosi dietro a un 'no comment': "Non è il mio presidente, zero commenti".