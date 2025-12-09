Conte a Sky: "Siamo in un buon momento, voglio intensità. Mourinho? È sempre un piacere..."

vedi letture

Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di Champions League contro il Benfica. Di seguito le sue dichiarazioni: "Le due sconfitte in Champions sono state diverse, contro il City eravamo rimasti in 10 dopo pochi minuti. Contro l’Eindhoven è stata una brutta sconfitta. Lo stadio del Benfica è caldo, noi veniamo da un buon momento. Abbiamo giocato domenica sera, ieri hanno recuperato e oggi abbiamo preparato la partita. Domani ci vorrà una gara intensa, tosta e servirà tanta energia. Mourinho? È sempre un piacere incontrarlo, stiamo parlando di un allenatore vincente che non ba presentato.

È un momento dove i giocatori stanno dimostrando grande senso di responsabilità e se c’è un piccolo problema bisogna superarlo. I ragazzi hanno dato piena disponibilità, quelli dell’ultima partita ci sono tutti. Contro la Juve è stata una partita giocata a ritmi intensi, è da un po’ che stiamo lavorando su questo concetto. Cerchiamo di pressare intensamente, dico ai ragazzi che correndo in avanti si difende meglio. Domani dobbiamo combattere per ogni centimetro di campo, dobbiamo recuperare le energie e fare una partita intensa. Il Benfica è un’ottima squadra e sappiamo le difficoltà di questo campo. Dobbiamo uscire dal campo senza recriminazioni”.