Conte al Napoli? Schwoch svela: “E' una possibilità per l’anno prossimo. L’ho sentito…”

“Ho sentito Conte, mi ha detto che De Laurentiis l’ha martellato per portarlo a Napoli ma lui ha detto no".

Stefan Schwoch, ex attaccante del Napoli, ospite negli studi de ‘Il Bello del Calcio’ a Televomero, ha parlato della possibilità di vedere Antonio Conte sulla panchina del Napoli il prossimo anno: “Ho sentito Conte, mi ha detto che De Laurentiis l’ha martellato per portarlo a Napoli ma lui ha detto no. Viene il prossimo anno? La possibilità c’è…”.