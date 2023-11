Conte allo scoperto: "Juve? Puoi sempre sognare e sperare di sposarti un'altra volta"

Il corteggiamento di Aurelio De Laurentiis non è andato a buon fine lo scorso ottobre, probabilmente perché Antonio Conte ha un desiderio per il futuro.

Il corteggiamento di Aurelio De Laurentiis non è andato a buon fine lo scorso ottobre, probabilmente perché Antonio Conte ha un desiderio per il futuro: tornare alla Juventus. Lo si può desumere dalle ultime parole del tecnico salentino, intervenuto a un incontro con gli studenti dell'UniSalento: "I matrimoni si fanno sempre in due, puoi sempre sognare e sperare di sposarti un’altra volta. L’importante è che ci sia condivisione di pensiero. In questo momento mi sto godendo il tempo libero che ho, continuo a studiare e guardarmi intorno per ampliare le mie conoscenze", si legge sul Corriere dello Sport.

L'allenatore salentino esce praticamente allo scoperto: "Dovesse capitare qualcosa di importante, che mi dà le emozioni di cui ho bisogno, certamente tornerò a lavorare. Ero un calciatore bravo, mi do un 8, e lo sono diventato grazie al lavoro, alla perseveranza e alla resilienza, alla voglia di migliorarmi sempre. Ero bravo ma non euro un fuoriclasse, perché la mia prestazione era di corsa, sacrificio, sudore. Da allenatore, invece, mi riconosco quel talento che non avevo da calciatore".