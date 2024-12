Conte avvisa ADL: "Lo deve sapere: la rosa va rinforzata se andiamo in Europa"

vedi letture

Dribbling secco sulla parola Scudetto e proiezione direttamente alla prossima stagione per Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, nel corso della conferenza stampa, che ha seguito la vittoria dei suoi a Torino ha mostrato una 'giocata' dialettica che è bene sottolineare, indirizzata al proprio presidente, Aurelio De Laurentiis.

E' un Napoli da scudetto?

"Oggi era la 14esima partita: vedendo un po' le altre squadre, come si sono attrezzate anche in vista degli impegni in Europa, e se dovessimo essere bravi ad entrare in Europa, dovrai rinforzare questa rosa...Lo deve sapere il presidente. Oggi abbiamo 21 giocatori di movimento e abbiamo fatto ciò che fa una squadra che fa solo campionato e coppa Italia. Ciò che posso dire, al di là di altri discorsi, è che un motivo di soddisfazione che siamo lì e che reggiamo quella pressione. Ma al di là del risultato, vedo un gruppo che cresce come collettivo. E' tangibile, è palese, che ciò che stiamo facendo è in crescita. Oggi avevo chiesto determinate cose, abbiamo lavorato per attaccare in maniera più cattiva, e oggi lo abbiamo fatto. Io non sono mai contento, loro lo sanno..."