Conte elogia Italiano: "Bravo e con personalità: Fiorentina diventerà un problema per le big"

Antonio Conte, nella sua conferenza stampa ad Arezzo, ha parlato anche della Fiorentina e di Vincenzo Italiano.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Antonio Conte, nella sua conferenza stampa ad Arezzo, ha parlato anche della Fiorentina e di Vincenzo Italiano: "È uno degli allenatori più promettenti. Ha dimostrato di essere un tecnico di personalità: gestire una piazza come Firenze non è semplice. Lui è sempre riuscito a rimanere con la barra dritta, anche quando è stato additato di aver fatto troppo turnover.

È stato bravo, ha giocato due finali ed è importante arrivarci. Poi è anche importante vincere e penso che tutto l'ambiente sia dispiaciuto, compreso Italiano. Sono state gettate le basi per il futuro, la società è importante e il presidente sta investendo tanto. Penso che la Fiorentina possa diventare un problema in più per le big in Italia".